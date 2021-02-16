Bahçeli CHP yandaşı kanalın adını koydu: PKK TV'si

Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında kritik açıklamalarda bulundu. Gara'daki hain saldırıyla ilgili CHP yandaşı Halk TV'nin yaptığı skandal yayını eleştiren Bahçeli, "PKK'nın adını ağzına almadan terör örgütünü kınamak kirli ve kurnaz bir taktiktir." dedi. Katliam üzerinden hükümeti eleştiren sözde yazarlara da sert çıkan Bahçeli, "Gara katliamına, kaymak tabaka, mutlu azınlık nasıl yaklaşıyor? Beyzadelere soruyorum manzara güzel mi, martılar uçuşuyor mu, demlenirken insan haklarını da meze yapıyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

KİRLİ VE KURNAZ BİR TAKTİRTİR

Halk TV PKK TV'si haline gelmiştir. CHP'ye ne demeli? HDP lobisini nasıl değerlendirmeli? Kılıçdaroğlu başta olmak üzere kes-kopyala-yapıştır şekilde taziye mesajı yayınlayan CHP'lilerin PKK adını zikretmediği anlaşılmıştır. Kirli ve kurnaz bir taktiktir. Akıllarınca ittifak ortaklarını rahatsız etmek istemiyorlar. Dostlar birbirini alışverişte görürken, akıllarınca darılan gücenen olmayacaktır.

SÖZDE YAZARLARA TEPKİ: BEYZADELERE SORUYORUM MANZARA GÜZEL Mİ?

CHP yönetimine sesleniyorum, Gara katliamcısını saklamak size hiçbir şey kazandırmayacak, aziz milletin gözünden sizi düşürecektir. PKK'ya katil, eşkıya demek sizi ancak onur, şeref ve itibar kazandıracaktır. Gara katliamına, kaymak tabaka, mutlu azınlık nasıl yaklaşıyor? Beyzadelere soruyorum manzara güzel mi, martılar uçuşuyor mu, demlenirken insan haklarını da meze yapıyor musunuz? İP'in başkanı terörist Demirtaş ile kahvaltıda buluşmaya hevesli midir?

HALK TV PKK'YA KALKAN OLMUŞTU

Eli kanlı terör örgütü PKK Gara'da bir mağarada 13 vatandaşı şehit etti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yaptığı açıklamayı yayınlayan Halk TV yine tarafını belli etmişti. Halk TV, terör örgütü PKK'yı başlığında hiç kullanmazken "Başlarından vurulmuşlar: Irak'ta bir mağarada 13 vatandaşın naaşı bulundu" ifadelerini kullanmakla yetinmişti.

"EDİLGEN ÇATILI FİİL 'VURULMUŞLAR' YANİ FAİL ORTADA YOK"

HALK TV'nin PKK diyemediği skandal haberine sosyal medya kullanıcılarından tepki üstüne tepki yağdı.

"KİM VURMUŞ ONU NİYE SÖYLEMİYORSUNUZ!"

HALK TV'nin haberiyle ilgili Twitter hesabının altına yorum yazan sosyal medya kullanıcısı Ayhan Sever, "Edilgen çatılı fiil 'vurulmuşlar' yani fail ortada yok. Kimler yaptı acaba?" diye sordu. Aydın Aksoy ise "Kim vurmuş onu niye söylemiyorsunuz!" dedi.

"ARTIK BİR FARKINIZ YOK GİBİ"

Ertan isimli bir sosyal medya kullanıcısı ise "Katil PKK'ya adını anmayarak en büyük desteği veriyorsunuz diyeceğim ama galiba artık bir farkınız yok gibi" ifadelerini kullandı.

"PKK TARAFINDAN ŞEHİT EDİLDİ DİYEMEZ BUNLAR BUNLARIN İPİ KİMİN ELİNDE MİLLET GÖRSÜN"

Ömer Aykut ise "PKK neresinde bu haberin???!!" diye sordu. Yusuf Karadeniz, "PKK tarafından şehit edildi diyemez bunlar bunların ipi kimin elinde millet görsün Kahrolsun PKK" derken, İ Yıldırım, "Kim vurmuş? Katilleri belli değil mi? Kahrolsun PKK ve yandaşları..." dedi.

"HABERİN BAŞLIĞINI OKUSAN SANIRSIN Kİ AKRABALARIN ARAZİ KAVGASI"

Dr. Hüseyin, HALK TV'ye "PKK'lı hain ve katil köpekler tarafından infaz edildiler diyemiyorsunuz değil mi? PKK'nın siyasi ayağı ile stratejik ortaklık yapan ağababalarınız mı kızar yoksa ittifakınıza mı halel gelir vatan sizin için ne anlam ifade ediyor bir söyleyin hele..." dedi.

Korhan ise HALK TV haberine "Haberin başlığını okusan sanırsın ki 'akrabaların arazi kavgası' Bu Milletin aklıyla alay etmeyi bırakın artık" ifadelerini kullandı.