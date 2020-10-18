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Bağdat’ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı!

Bağdat’ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı!
18.10.2020 22:46

Bağdat’ta eşinden boşanan kadın, 2 çocuğunu el-Eimme Köprüsü'nden Dicle Nehri'ne fırlattı. Olayın ardından bölgeye gelen güvenlik güçleri anneyi gözaltına alırken, 1 ve 3 yaşlarındaki çocukları nehirden kurtarmak için seferber oldu. Bütün çabalara rağmen nehirde boğulan talihsiz iki çocuğun cesedine ulaşıldı.


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