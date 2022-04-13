RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Haber Videoları Bağcılar'da yol kapatan Suriyeli infiale yol açtı! "Erkek olan buraya gelsin" diye bağıran maganda paketlendi! işte o anlar...

Bağcılar'da yol kapatan Suriyeli infiale yol açtı! "Erkek olan buraya gelsin" diye bağıran maganda paketlendi! işte o anlar...

Bağcılar'da yol kapatan Suriyeli infiale yol açtı! "Erkek olan buraya gelsin" diye bağıran maganda paketlendi! işte o anlar...
13.04.2022 11:29

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Son dakika haberleri... İstanbul Bağcılar'da, dükkanının önünde yol kenarına koyduğu sandalyede oturan Suriyeli esnaf ile bir araç sürücüsü arasında başlayan tartışma sonrası sokakta çıkan kavgada ortalık birbirine girdi. Sandalye yol kenarına tekrar getirip "Erkek olan buraya gelsin" diye bağıran esnaf H.H. gözaltına alındı.

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İstanbul Bağcılar'da, dükkanının önünde yol kenarına koyduğu sandalyede oturan Suriyeli esnaf ile bir araç sürücüsü arasında başlayan tartışma sonrası sokakta çıkan kavgada ortalık birbirine girdi.

Olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında Çınar Mahallesi 842'nci Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, sokaktan geçen bir sürücü dükkanın önünde, yol kenarında oturan Suriye uyruklu esnaf H.H.'yi trafiği engellediği gerekçesiyle uyardı.

"ERKEK OLAN BURAYA GELSİN"
Bunun üzerine sürücü ile Suriyeli esnaf arasında tartışma çıktı. Ardından başkalarının da olaya dahil olmasıyla sokakta ortalık birbirine girdi. Bu sırada H.H. dükkanından sandalyeyi tekrar çıkararak, "Erkek olan buraya gelsin" diye bağırıp etrafa tehditler savurdu.

Olayın görüntülerinin ortaya çıkması üzerine savcılık, H.H. hakkında 'Halk arasında kin ve düşmanlığa tahrike yol açacak şekilde etrafa hakarete ve tehdit içeren sözler sarf etmesi' nedeniyle soruşturma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında polis, Suriye uyruklu H.H.'yi gözaltına aldı. İşlemleri süren şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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