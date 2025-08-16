Bağcılar’da uyuşturucu tacirlerine darbe: 26 şüpheli göz altında!

BAĞCILAR'DA ŞAFAK OPERASYONU: 26 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen adreslere düzenlenen polis operasyonunda 26 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunun önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere şafak vakti operasyon düzenlendi.

Operasyonda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 22 kilogram 552,6 gram uyuşturucu madde, 55 uyuşturucu hap, 16 hint keneviri tohumu, 49 uyuşturucu emdirilmiş peçete, 2 hassas terazi, 1 pompalı av tüfeği, 7 av tüfeği kartuşu, 1 tabanca şarjörü ve 82 fişek ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.