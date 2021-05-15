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Bağcılar'da bayram günü silahlar konuştu: O görüntüler kamerada

Bağcılar'da bayram günü silahlar konuştu: O görüntüler kamerada
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İstanbul Bağcılar'da Ramazan Bayramı'nın birinci gününde iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. Yol ortasında yaşanan çatışma anları cep telefonu ile kaydedildi.


Olay Bağcılar Güneşli Mahallesi'nde Ramazan Bayramının birinci günü olan 13 Mayıs'ta akşam saatlerinde meydana geldi.

İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup kovalamacanın ardından Bağcılar Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan kavşakta karşı karşıya geldi.

Kovalayan tarafta bulunan otomobilden inen bir kişi diğer otomobile doğru defalarca tabanca ile ateş etti. Kaçan taraf da silahla karşılık verdi. İki grup arasında bir süre çatışma yaşandı.



YOĞUNLUK OLMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ
O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Kısıtlama gününde meydana gelen çatışmada cadde üzerinde yoğunluğun olmaması faciayı önledi.

İhbar üzerine caddeye giden polis ekipleri bir süre olay yerinde inceleme yaptı. Polis silahlı çatışmaya karışan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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