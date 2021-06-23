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Bağcılar son dakika! Özel güvenlik görevlilerinden doktora dayak! Coplu dayak kamerada

Bağcılar son dakika! Özel güvenlik görevlilerinden doktora dayak! Coplu dayak kamerada
23.06.2021 15:10
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Bağcılar'da bir sitede yaşayan stajyer doktor, dün akşam nöbetten döndükten sonra yemek siparişi verdi. Yemeği getiren kuryeden ise güvenlik görevlileri kimlik istedi. Kurye kimliği vermeyince olaya doktor müdahil oldu ve güvenlik görevlileriyle tartışmaya başladı. Daha sonra 3 güvenlik görevlisi nöbetten dönen doktor Hamdi Arslanoğlu'na cop, tekme ve yumrukla saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken mağdur doktor güvenlik görevlilerinden şikayetçi oldu.


Olay, dün saat 21.30'da Bağcılar'da bulunan bir sitede gerçekleşti. İddiaya göre, özel bir üniversite hastanesinde stajyer doktor olarak çalışan Hamdi Arslanoğlu, hastanedeki nöbetinin ardından eve geldi ve internet üzerinden yemek siparişi verdi.

Sitenin güvenlik görevlileri, gelen kuryeden kimlik istedi, ancak kurye kimliğini vermek istemedi. Kurye, doktor Arslanoğlu'nu telefonla arayarak durumu anlattı. Doktor Arslanoğlu kuryeye haklı olduğunu, güvenlik görevlilerinin kimlik alma gibi bir yetkisinin olmadığını söyledi.

Aşağıya inen Arslanoğlu, yemeğini kendisi teslim aldı ve yukarı çıktı. Arslanoğlu, telefonda görüştüğü güvenlik amirine kimlik sorma yetkilerinin olmadığını söyledi.

Güvenlik amiri de yine iddiaya göre "Geliyoruz lan!" dedi. Arslanoğlu da konuşmak için aşağı indi. Telefondaki tartışma bir süre de aşağıda devam etti.

Daha sonra 3 özel güvenlik görevlisi, Arslanoğlu'nu cop, tekme ve yumruklarla darbetti. Darp raporu alan Arslanoğlu güvenlik görevlilerinden şikayetçi oldu.

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