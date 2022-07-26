BAE ve Rusya'dan BAYKAR ve SİHA'lar için sürpriz teklif

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bir ay aradan sonra dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yeninden toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Baykar ve ürettiği SİHA'larla ilgili Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)'nden gelen sürpriz teklifleri paylaştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in; Baykar'a ait S/İHA'ların üretimiyle ilgili ortak çalışma yapmak istediklerini ifade ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca; BAE'nin de Baykar'a ait bir fabrikayı kendi ülkesinde kurmak için teklif yaptığını belirtti.