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''Baba yüreği!'' Tramvay kazasında duygu dolu anlar!
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''Baba yüreği!'' Tramvay kazasında duygu dolu anlar!

Giriş Tarihi: 02 Aralık 2024 16:44 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2024 16:44

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda meydana gelen kazada tramvay ile çarpışan mobiletteki baba ve oğlu yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği baba yanı başında ağlayan oğlunu teselli etmeye çalıştı. İşte tramvay kazasında duygu dolu anların yaşanığı o anlar.

Kayseri'de tramvay ile çarpışan mobilette yaralanan sürücü arkadaki oğlunu 'yürüyebiliyor musun oğlum' diyerek teselli etti.

Cumhuriyet meydanında yaşanan kazada tramvay ile mobilet çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı halde yerde yatan baba, mobilette bulunan oğlunu 'yürüyebiliyor musun oğlum' diyerek teselli etti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan baba ve oğlu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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