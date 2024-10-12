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Baba ve oğlu girdikleri kaplıca sularında boğuldu
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Baba ve oğlu girdikleri kaplıca sularında boğuldu

Giriş Tarihi: 12 Ekim 2024, 17:56 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2024, 17:56

Bitlis'in Güyoymak ilçesinde kaplıca sularına giren Cuma Bayri (42) ile 14 yaşındaki oğlu İsmail Bayri boğuldu.

Btlis'te bir baba ve oğlu girdikleri kaplıcada boğuldular. Olay, saat 13.30 sıralarında Nemrut Dağı eteklerinde, 'açık hava kaplıcası' olarak da bilinen Budaklı Kaplıcası'nda meydana geldi. Muş'tan gelen Cuma Bayri ile oğlu İsmail Bayri, kaplıca sularına girdi. Baba ile oğlu, bir süre sonra zemini yer yer balçık olan kaplıcada gözden kayboldu. Olayı gören çevredekilerin yardımıyla Cuma Bayri'nin cansız bedeni kısa sürede sudan çıkartıldı, oğluna ulaşılamadı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi sonrası olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekiplerinin çalışması ile İsmail Bayri'nin de sudan cansız çıkartıldı. Cenazeler otopsi işlemleri için sağlık ekipleri tarafından Güroymak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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