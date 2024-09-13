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Baba Arif Güran'dan itirafçı Nevzat Bahtiyar açıklaması!
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Baba Arif Güran'dan itirafçı Nevzat Bahtiyar açıklaması!

Giriş Tarihi: 13 Eylül 2024, 16:31 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2024, 16:31

Diyarbakır Bağlar'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetinde gözatına alındıktan sonra bırakılan baba Arif Güran basın mensuplarna açıklamalarda bulundu. Baba Güran kızını Salm Güran'dan teslim alıp Eğertutmaz Deresi'ne saklayan itirafçı Nevzat Bahtiyar hakkındaki sorulara da cevap verdi Baba Güran, ''Devlet ne diyorsa o şekildedir. Nevzat Bahtiyar, benim akşamları gelirdi yanımda otururdu ama yanımda otururken insanların çirkin yüzlerini göremiyorsunuz." dedi. İşte Baba Arif Güran'ın serbest kaldıktan sonra basın mensuplarına yaptığı basın açıklaması.

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