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Azılı FETÖ'cülerden firari Adem Yavuz Arslan: Biz geri döneceğiz, kurumlarımızı geri alacağız

Azılı FETÖ'cülerden firari Adem Yavuz Arslan: Biz geri döneceğiz, kurumlarımızı geri alacağız
26.10.2021 17:51
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FETÖ'cülere sinyal yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz ay, "KHK ile görevine son verilenleri, eğer hakkında yargı kararı yoksa bir hafta içinde göreve iade edeceğiz. Hiç kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz” demişti. FETÖ'nün ABD'de yaşayan üst düzey firarilerinden Adem Yavuz Arslan, ve teröristbaşı Fetullah Gülen’in yeğeni firari Kemal Gülen'in Youtube yayınında ülkeye geri döneceklerini ve medyalarını yeniden geri alacaklarını iddia etti. Öte yandan FETÖ projesi olduğu iddia edilen İyi Parti Lideri Meral Akşener, kamuoyunda FETÖ'cülere verdiği destekle biliniyor. Haberin detayları...

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