Azerbaycan'ın restore ettiği Meryem Ana Kilisesi'nin papazı: Azerbaycan ordusuna ve halkına helal olsun

Ermenistan ordusuna karşı Azerbaycan askerleri kahramanlık destanı yazarken A Haber ekipleri de cephe hattından sıcak gelişmeleri anbean tüm dünyaya aktarıyor. A Haber ekipleri bu kez Gebele’ye gitti ve Azerbaycan’ın dinlere ne kadar hoşgörülü olduğunu tüm dünyaya gösterdi. 900 yıllık Meryem Ana Kilisesi Azerbaycan tarafından restore edildi ve bugün ibadete açıldı. Kilise de ilk ayin yapıldı ve Azerbaycan ordusu için dua edildi. Ermeniler ise Karabağ’da toplam 65 camiden 60 tanesini yıktı ve ahıra çevirdi.

Ermensitan'ın sivilleri hedef aldığı ve dini değerleri hiçe saydığı bir dönemde 900 yıllık kilise restore edildi ve ibadete açıldı.

Kahraman Azerbaycan askerleri için dua ettiğini söyleyen kilisenin papazı A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

"DUA ETMEK BİZİM BORCUMUZDUR"

İşte papaz Rafik Danakırının açıklamaları "Zafere ulaşmalarını istiyoruz. Sağ selamet ailelerinin yanlarına dönsünler. Azerbaycan ordusuna ve halkına helal olsun. Helal olsun bizim Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev'e...

Dua etmek bizim borcumuzdur. Askerler bizim balalarımızdır. Herkes toprakların azad olması için dövüşüyor.

Karabağ'da kiliseler ve manastırlar ve güzel haberler bekliyoruz. İlham Aliyev söz verdi o kiliseler restore edilecek."