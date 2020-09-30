Ermenistan'ın saldırılarının ardından Azerbaycan'ın karşı saldırısı sonraısı yaşanan çatışmalar sürüyor. Karabağ'da provokasyon ve saldırılara karşılık veren Azerbaycan, tüm hızıyla ilerlerken, sıcak bölgeden gelen yeni görüntülerde, Azerbaycan'a ait bir kamikaze drone'un Ermenistan ordusuna ait askeri araçları hedeflediği görüldü.
Azerbaycan'ın kamikaze drone'ları Ermenilere ait askeri araçları böyle imha etti!
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'BM Çeşitlilik Zirvesi'ne video mesaj
- Azerbaycan'ın kamikaze drone'ları Ermenilere ait askeri araçları böyle imha etti!
- A Haber'den tüyleri diken diken eden Azerbaycan klibi: Yol ver Türk'ün bayrağına
- Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan'a çağrı!
- Güllü'nün son hali sosyal medyayı salladı! Tam 70 kilo verdi bambaşka birine dönüştü
- Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 'AYM' çağrısı: Yeni baştan yapılandırılmalı
- Suudi Arabistan yeni umre tedbirlerini açıkladı! (Umre ziyaretleri ne zaman başlayacak?
- Diyarbakır’da son 10 ayda 97 milyon kök kenevir ve 42 ton esrar ele geçirildi
- A Haber düşen Ermeni uçağından atlayan pilotu görüntüledi | Video
- Toplu taşımada yeni dönem! HES kodu zorunlu oldu
- Müge Anlı canlı yayınında Hasan Kiraz olayında sıcak gelişme: Hasan kayıp değil, ailesi öldürdü...
- Koronayı fırsat bilip ‘cep telefonu satıyoruz’ diye dolandırdılar!