Azerbaycan'ın kamikaze drone'ları Ermenilere ait askeri araçları böyle imha etti!

Ermenistan'ın saldırılarının ardından Azerbaycan'ın karşı saldırısı sonraısı yaşanan çatışmalar sürüyor. Karabağ'da provokasyon ve saldırılara karşılık veren Azerbaycan, tüm hızıyla ilerlerken, sıcak bölgeden gelen yeni görüntülerde, Azerbaycan'a ait bir kamikaze drone'un Ermenistan ordusuna ait askeri araçları hedeflediği görüldü.