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Azerbaycan'ın İran Elçiliği'ne saldırı: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İran'a çağrı: ''Saldırganı yakalayın''

Azerbaycan'ın İran Elçiliği'ne saldırı: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İran'a çağrı: ''Saldırganı yakalayın''
27.01.2023 11:19

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Son dakika haberi! Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İran'daki Azerbaycan Büyükelçiliğinde silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu. Kalaşnikof otomatik silahla düzenlenen saldırı sonrası koruma müdürü Orhan Askerov şehit oldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan hain saldırıyı en güçlü şekilde kınadığını, Türkiye'nin Can Azerbaycan’ın her daim yanında olduğunu vurguladı. Son dönemde Azerbaycan temsilciliklerine Ermeniler tarafından saldırılar düzenlendiğini belirten Çavuşoğlu A Haber canlı yayınında İran'a çağrı yaparak, "Saldırganı yakalayın, onlara yapılan saldırı bize yapılmışır." dedi.

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