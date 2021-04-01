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Azerbaycan'a kimlikle seyahat bugün başladı

Azerbaycan'a kimlikle seyahat bugün başladı
01.04.2021 10:42
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Türkiye - Azerbaycan ilişkilerinde yeni bir dönem başlıyor. İki ülke arasında bugünden itibaren kimlik kartları ile seyahat edilebilecek. İki ülke vatandaşları 1 Nisan'dan itibaren karşılıklı seyahatlerini pasaporta ihtiyaç duymadan, yalnızca yeni tip kimlik kartı ibraz ederek yapabilecek. Kimlikle seyahat uygulaması kapsamında, Azerbaycan vatandaşlarına Türkiye'ye girişlerinde, Türk vatandaşlarına ise Türkiye'den çıkışlarında, iki dilli "Giriş-Çıkış Formu" üzerine giriş-çıkış damgaları tatbik edilerek verilecek. Bakan Çavuşoğlu, konuya ilişkin son dakika açıklamasında "Bugünden itibaren Can Azerbaycan'la seyahatler artık sadece kimlik kartıyla mümkün. Tüm engeller kalkıyor, kardeşliğimiz daha da güçleniyor. Vatandaşlarımız ve Azerbaycanlı kardeşlerimiz için hayırlı olsun!" dedi.


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