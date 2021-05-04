RAMAZAN İMSAKİYE
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Azerbaycan ordusundan Bayraktar TB2’li tatbikat

Azerbaycan ordusundan Bayraktar TB2’li tatbikat
04.05.2021 20:05
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Karabağ savaşı sonrası tatbikatlarını sürdüren Azerbaycan ordusunda Bayraktar SİHA'lar ile tatbikat yapıldı. Tatbikatta tespit edilen hedefler başarıyla imha edildi.


Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Bayraktar SİHA'lar ile yeni tatbikatın düzenlendiği duyuruldu.

Tatbikat öncesi paylaşılan görüntülerde Bayraktar SİHA'larının hangardan çıkarılması, piste getirilmesi, görevlilerce kontrolü ve yakıt ikmali yer aldı.

HEDEFLERİ İMHA ETTİ!
Tatbikat kapsamında havalanan SİHA'lar, temsili düşman hedeflerini tespit ederek imha etti.

Azerbaycan, 2020 yılında Türkiye'den silahlı insansız hava araçları ithal etmişti.

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