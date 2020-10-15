Azerbaycan Ordusu tarafından ele geçirilen Ermeni askeri birliğinde uyuşturucu bulundu

Son dakika haberi... Cephe hattında sıcak çatışmalar sürüyor. Kardeş Azerbaycan, işgalci Ermenistan'dan topraklarını bir bir geri alıyor. Son olarak Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilen Ermeni ordusuna ait bir askeri askeri üste eroin, kokain ve esrar uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.