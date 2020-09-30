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Azerbaycan ordusu Ermeni birliklerini dağıtmaya devam ediyor! 2 tank yok oldu

Azerbaycan ordusu Ermeni birliklerini dağıtmaya devam ediyor! 2 tank yok oldu
30.09.2020 22:51

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan birlikleri tarafından bu akşam Ermeni ordusuna ait 8 "Grad" roketatarın ve tankların imha edildiği duyuruldu. Bakanlık saldırılarla ilgili görüntüleri paylaştı.


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