Azerbaycan, Karabağ'ın sözde lideri Araik Harutyunyan'ın dua ettiği Şuşa'daki kilisenin görüntülerini paylaştı

Son dakika... Azerbaycan, Karabağ'da elde ettiği zaferin ardından önemli bir video paylaştı. Paylaşılan son dakika videosunda Karabağ'ın sözde lideri Araik Harutyunyan'ın Şuşa'da dua ettiği kilisenin görüntüleri yer aldı.

Azerbaycan'ın 30 yıllık işgale dur deme kararı ile başlattığı harekat ile başlayan Karabağ Savaşı 42. gününde Azerbaycan'ın zaferi ile neticelendi.

SÖZDE LİDERİN DUA ETTİĞİ KİLİSE

Anlaşmadan önce kritik şehir Şuşa'yı işgalden kurtaran Azerbaycan, kentteki Kazancı Kilisesi'ne ait yeni görüntüleri paylaştı.

Söz konusu görüntüdeki kilisenin, Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Araik Harutyunyan'ın dua ettiği ibadethanenin olduğu ifade edildi.