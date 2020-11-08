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Azerbaycan, işgalci Ermenistan ordusuna cehennemin fragmanını izletiyor

Azerbaycan, işgalci Ermenistan ordusuna cehennemin fragmanını izletiyor
08.11.2020 22:17

Haydut Ermenistan ordusuna ağır darbeler indiren Azerbaycan'dan güzel haberler geliyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, "Hocavend'de Azerbaycan Hava Kuvvetleri Su-25 saldırı uçağının hava saldırıları ve İHA'ların kullanılması sonucunda düşman siperleri ve barınakları imha edildi" açıklamasında bulundu.


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