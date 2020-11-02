Azerbaycan ordusu, işgalci Ermenistan’a ait askeri hedefleri imha etmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Terter’in Çardaklı köyünde yerel saatle 18.00’de işgalci Ermenistan’a ait “KUB” uçaksavar füze sisteminin imha edildiği belirtildi. Bakanlık, uçaksavar sisteminin imha edildiği anlara ait görüntüleri de paylaştı.
Azerbaycan, Ermeni uçaksavar sistemini SİHA'ladı
- Azerbaycan, Ermeni uçaksavar sistemini SİHA'ladı
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