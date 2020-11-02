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Azerbaycan, Ermeni uçaksavar sistemini SİHA'ladı

Azerbaycan, Ermeni uçaksavar sistemini SİHA'ladı
02.11.2020 22:33

Azerbaycan ordusu, işgalci Ermenistan’a ait askeri hedefleri imha etmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Terter’in Çardaklı köyünde yerel saatle 18.00’de işgalci Ermenistan’a ait “KUB” uçaksavar füze sisteminin imha edildiği belirtildi. Bakanlık, uçaksavar sisteminin imha edildiği anlara ait görüntüleri de paylaştı.


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