Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Askeri Ganimet Parkı'nın açılışını yaptı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın Ermenistan ordusundan ganimet olarak ele geçirdiği askeri araçların sergilendiği Askeri Ganimet Parkı'nın açılışını yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in başkent Bakü'de yer alan Askeri Ganimet Parkı'nın açılışını gerçekleştirdiği belirtildi. İkinci Dağlık Karabağ Savaşı'nda Ermenistan ordusundan ganimet olarak ele geçirilen askeri araçların sergilendiği Askeri Ganimet Parkı'nın açılışını yapan Aliyev, sergilenen askeri araçlar hakkında bilgi aldı. Aliyev, parkta incelemelerde bulunduktan sonra savaştaki kahramanlıkları nedeniyle ödüllendirilen askerlerle bir araya geldi.



