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Az önce deprem nerede oldu son dakika! Aydın Kuşadası deprem! Kandilli depremi duyurdu

Az önce deprem nerede oldu son dakika! Aydın Kuşadası deprem! Kandilli depremi duyurdu
06.01.2023 17:07

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Aydın’da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli’den yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıkları olarak kaydedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Deprem çevre ilçelerde de hissedildi.

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Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde deprem meydana geldiği açıklandı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü bildirilirken depremin çevre ilçelerden de hissedildiği açıklandı.

Aydın'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli'den yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıkları olarak kaydedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Deprem çevre ilçelerde de hissedildi.

Deniz yüzeyinin yaklaşık 7.13 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Ege Denizi Kuşadası Körfezi açıkları olduğu belirtildi.

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