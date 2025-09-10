PODCAST CANLI YAYIN

Ayvalık E-87 karayolunda can pazarı: 1 ölü 2 ağır yaralı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde gece yarısı meydana gelen trafik kazasında kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Bekir Erin (51) hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, gece saat 00.45 sıralarında Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 karayolu Sarımsaklı kavşağında meydana geldi. Bekir Erin yönetimindeki 10 ASY 642 plakalı kamyonet ile M.K. idaresindeki 10 KM 572 plakalı otomobil çarpıştı.

Kamyonet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet sürücüsü Bekir Erin olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı araçta bulunan Ş.T. ile otomobil sürücüsü M.K. ağır yaralandı.

Yaralıların Durumu Kritik

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulanslarla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Ayvalık Bekir Erin'in Ölümüyle Yasa Boğuldu

Kazayla yaşamını yitiren Bekir Erin'in 51 yaşında, evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenildi. İlçede mermercilik yaptığı belirtilen Erin'in ani ölümü, Ayvalık'ta büyük üzüntü yarattı.

Soruşturma Başlatıldı

Feci kazayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı. Olayın kesin nedeni yapılacak incelemelerle belirlenecek.

