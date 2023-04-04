RAMAZAN İMSAKİYE
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Aytuğ Atıcı'dan domuz sofrasından iftar sofrasına geçiş yapan Kaftancıoğlu'na destek

Aytuğ Atıcı'dan domuz sofrasından iftar sofrasına geçiş yapan Kaftancıoğlu'na destek
04.04.2023 01:56

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Seçimlere sayılı bir zaman kala İslami değerleri hatırlayan, 'O iftar senin, bu iftar benim' diyerek çadır çadır dolaşan CHP'liler hem takiye yapıyor hem de takiyeye arka çıkıyor... CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, Canan Kaftancıoğlu’nun ikiyüzlü tutumunu savunarak, 'domuz pirzolası' olayına "saptırma, bilgi eksikliği" savunması yaptı. Şimdilerde 'En Müslüman benim' profili çizen CHP'liler arasında başı çeken Canan Kaftancıoğlu'nun geçmişinde İslami değerleri hedef alan birçok söylem mevcut.

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