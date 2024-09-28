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Aynı istikamette ilerleyen 2 motosiklet böyle çarpıştı
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Aynı istikamette ilerleyen 2 motosiklet böyle çarpıştı

Giriş Tarihi: 28 Eylül 2024, 18:44 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2024, 18:44

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde aynı istikamette ilerleyen iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Aynı istikamette ilerleyen 2 motosiklet çarpıştı. Kaza, Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi Erbay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.G. idaresindeki 22 ADN 658 plakalı motosiklet Erbay Caddesi'nden Aşıklar Sokak üzerine dönmek istediği sırada aynı istikamette cadde üzerinden gelen S.K. idaresindeki motosikletle çarpıştı.
Motosikletten fırladı
Kazanın etkisiyle S.K. motosikletten fırlarken diğer motosiklette bulunan M.G. ve S.G yere düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. Kaza ani ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan S.K. Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken M.G. ve S.G. ise Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

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