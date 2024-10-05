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Aynı ceviz ağacından 1 saat arayla düşen amca ile yeğeni yaralandı
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Aynı ceviz ağacından 1 saat arayla düşen amca ile yeğeni yaralandı

Giriş Tarihi: 05 Ekim 2024, 17:43 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2024, 17:43

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ceviz toplamak için ağaca çıkan Yıldırım K. (64) ile yeğeni Aytekin K. (51), 1 saat arayla 4 metre yükseklikten düşüp, yaralandı.

Bursa'da ceviz ağacından sırayla düşen iki kişi yaralandı. Olay, İnegöl ilçesi kırsal Alibeyköy Mahallesi'nde meydana geldi. Aytekin K. ile amcası Yıldırım K., ceviz toplamak için bahçelerine gitti. Ağaca çıkarak ceviz toplayan Aytekin K. dengesini kaybedip 4 metre yüksekten düşüp yaralandı. Aytekin K., ihbarla bölgeye sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Aytekin K.'nin ardından amcası Yıldırım K. de aynı ağaca çıkıp ceviz toplarken dengesini kaybedip düştü. Yeğeninden 1 saat sonra aynı ağaçtan düşerek yaralanan Yıldırım K. de kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Amca ile yeğeninin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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