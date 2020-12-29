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AYM'den flaş Osman Kavala kararı: Hak ihlali yok

AYM'den flaş Osman Kavala kararı: Hak ihlali yok
29.12.2020 13:18
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Son dakika haberi... Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Osman Kavala'nın bireysel başvurusunda, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine karar verdi. Kavala, "tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle 'kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı'nın ihlal edildiği" iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.


Anayasa Mahkemesi, Osman Kavala'nın kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine karar verdi.

Gezi Parkı davasından beraat eden ve tahliyesine karşın, casusluk suçlaması nedeniyle tutukluluğunun devamına karar verilen Osman Kavala, "kişi hak ve özgürlüğü güvenliğinin ihlal edildiği" gerekçesiyle Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu.

15 Aralık'ta o başvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi 1. Bölümü, dosyayı Genel Kurul'a sevk etme kararı almıştı. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Osman Kavala'nın bireysel başvurusunu bugün karara bağladı.

DAHA ÖNCE YAPTIĞI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİ
Osman Kavala'nın avukatlarının, "tutuklama tedbirinin hukuki olmaması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması ve tutukluluk incelemelerinin hakim/mahkeme önüne çıkarılmaksızın yapılması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği" iddialarıyla ilgili daha önce yaptığı bir bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 22 Mayıs 2019'da reddedilmişti.

Genel Kurul kararı 5'e karşı 10 üyenin oy çokluğuyla almıştı.

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