Haberler Haber Videoları Aydın'da kuvvetli sağanak yağış! Cadde ve sokaklar göle döndü! Vatandaş CHP''nin ''takur tukur'' belediyeciliğine isyan etti

Aydın'da kuvvetli sağanak yağış! Cadde ve sokaklar göle döndü! Vatandaş CHP''nin ''takur tukur'' belediyeciliğine isyan etti

Aydın'da kuvvetli sağanak yağış! Cadde ve sokaklar göle döndü! Vatandaş CHP''nin ''takur tukur'' belediyeciliğine isyan etti
11.06.2022 19:07

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Aydın'da kuvvetli sağanak yağmur, cadde ve sokaklar göle döndü, kanallar taştı, tarım arazileri sular altında kaldı. Alçak kesimlerdeki bazı ev ve işyerlerinin bodrum katlarında su baskınları yaşanırken, sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar yaşanan rezilliğe sosyal medyadan ''Sorduğun vakit "Aydın Büyükşehir Belediyesi Çalışıyor" diyorlar... İşte CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi vizyon belediyeciliği. Hani diyorlar ya CHP'li belediyeler "Tıkır Tıkır Çalışıyor" diye, tıkır tıkır değil ama takur tukur olduğu kesin.'' sözleriyle tepki gösterdi.

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