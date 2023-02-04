Aydın'da gurur günü: Efeler diyarına 1.6 milyarlık 92 eser ve hizmet! Açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak

Başkan Erdoğan, bugün Aydın'da vatandaşlarla bir araya gelecek. 24 Kasım'da İyi Parti'den AK Parti'ye geçen Aydın Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı ziyaret edecek. Erdoğan, Nazilli'de de vatandaşlara seslenecek.

5 İLÇEYE DOĞALGAZ

AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, "Cumhurbaşkanımız kamu eliyle ilimize kazandırılan yatırımların açılışları ile birlikte altyapı çalışmaları tamamlanan Koçarlı, Germencik, Köşk, Yenipazar ve Sultanhisar ilçelerine ilk doğalgazı verecek" dedi.

ÇİRKİN SALDIRI!

Miting ile ilgili hazırlanıp, yol kenarına yerleştirilen afişler dün sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sökülüp, dereye atıldı.

Afişlerin derede olduğunu gören çevredeki vatandaşlar, durumu AK Parti İncirliova İlçe Başkanlığı'na iletti.

Konunun jandarma ekiplerine bildirilmesinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. AK Parti İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Celbek, yaşanan olaya tepki gösterdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Celbek, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın'a gelişi ile asılan afişler kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce saldırıya uğramıştır. AK Parti İncirliova teşkilatı olarak afişlerimize yapılan çirkin saldırıyı ilk etapta şiddetle kınadığımızı duyurmak isteriz. Aslında daha önceden de görmeye alışık olduğumuz, muhalefetin karalayıcı, iftiracı, zarar verici bu siyaset üslubu, neredeyse her seçim döneminde karşılaştığımız tablodur.

Bu bizleri pek şaşırtmadı. Siyasi görüşünüz ne olursa olsun tepkinizi bu şekilde saldırarak göstermeniz sizlerin siyasi seviyenizi ortaya koymaktadır. Demokraside tepkileri göstereceğimiz tek yer sandıktır. Fakat bunu hazmedemeyenler tepkilerini afislere zarar vererek göstermektedir. Yasal işlemleri başlattık ve konunun bizzat takipçisi olacağız" dedi.

TRAFİK TEDBİRLERİ DUYURULDU

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumartesi günü gerçekleştireceği Aydın ziyaretleri nedeniyle alınacak trafik tedbirlerini açıkladı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet çeşitli temaslarda bulunmak üzere 04.02.2023 Cumartesi günü ilimizi ziyaret edeceklerdir. Bu hususta alınacak trafik tedbirleri çerçevesinde Atatürk Kent meydanında yapılacak olan miting alanına bağlanan; Hükümet Bulvarı, Gençlik Caddesi, İstasyon Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi, İstiklal Caddesi, Türkocağı Caddesi Kuva-yi Milliye Kavşağı ile Kipa Kavşağı arası, Kıbrıs Caddesi ve Kent Meydanı arası saat 08.00 itibariyle açık hava mitingi bitinceye kadar araç trafiğine kapatılacaktır.

Bayrak Caddesi, Atatürk Bulvarı, Batı Gazi Bulvarı, Ramazanpaşa Kavşağı, Muğla Bulvarı, Denizli Bulvarı, İzmir Bulvarı üzerinde bulunan ara sokaklar ve kavşaklar da geçiş tamamlanana kadar araç trafiğine kapatılacaktır. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için özellikle trafiğe çıkacak olan sürücülerin toplu taşıma araçlarını kullanmalarının uygun olacağı değerlendirilmektedir" ifadelerine yer verildi.