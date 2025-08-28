PODCAST CANLI YAYIN

Aydın’da berber dükkanına molotofkokteyli atıldı

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir berber dükkanı molotofkokteyli ile kundaklandı. İş yeri sahibi Onur A.’nın kuzeni Kadir A.’nın, önceki gün bir düğünde yaralama olayına karıştığı öğrenildi.

BERBER DÜKKANI MOLOTOFKOKTEYLİYLE KUNDAKLANDI
Efeler ilçesi Ovaeymir Mahallesi Hakkı Bey Caddesi'ndeki Onur A.'ya ait berber dükkanı, gece saat 03.30 sıralarında molotofkokteyli atılarak kundaklandı. İş yerinin camları kırıldı, içerisi ateşe verildi.

İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken, iş yerinde maddi hasar oluştu.

KUZENİ ÖNCEKİ GÜN YARALAMA OLAYINA KARIŞMIŞ
İş yeri sahibi Onur A.'nın kuzeni Kadir A.'nın, önceki gün Osman Yozgatlı Mahallesi'ndeki bir düğünde husumetli olduğu Yasin Öcal'ı tabancayla yaralayıp kaçtığı öğrenildi.

POLİS BAĞLANTIYI ARAŞTIRIYOR
Kundaklama olayı ile düğünde yaşanan yaralama olayı arasında bir bağlantı olup olmadığı polis tarafından araştırılıyor.

Bunlar da Var

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Çelik Kubbe" paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Çelik Kubbe" paylaşımı
İstanbul'da 'motosikletli çete' operasyonu: 24 kişi yakalandı
İstanbul'da 'motosikletli çete' operasyonu: 24 kişi yakalandı
PKK’lı Kara"yılan" zehir akıttı... Helin Ümit komisyona tehditler savurdu
PKK’lı Kara"yılan" zehir akıttı... Helin Ümit komisyona tehditler savurdu
Bebek Ebrar Demirbilek son paylaşımıyla olay oldu!
Bebek Ebrar Demirbilek son paylaşımıyla olay oldu!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle