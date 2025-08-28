Aydın’da berber dükkanına molotofkokteyli atıldı

BERBER DÜKKANI MOLOTOFKOKTEYLİYLE KUNDAKLANDI

Efeler ilçesi Ovaeymir Mahallesi Hakkı Bey Caddesi'ndeki Onur A.'ya ait berber dükkanı, gece saat 03.30 sıralarında molotofkokteyli atılarak kundaklandı. İş yerinin camları kırıldı, içerisi ateşe verildi.

İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken, iş yerinde maddi hasar oluştu.

KUZENİ ÖNCEKİ GÜN YARALAMA OLAYINA KARIŞMIŞ

İş yeri sahibi Onur A.'nın kuzeni Kadir A.'nın, önceki gün Osman Yozgatlı Mahallesi'ndeki bir düğünde husumetli olduğu Yasin Öcal'ı tabancayla yaralayıp kaçtığı öğrenildi.

POLİS BAĞLANTIYI ARAŞTIRIYOR

Kundaklama olayı ile düğünde yaşanan yaralama olayı arasında bir bağlantı olup olmadığı polis tarafından araştırılıyor.