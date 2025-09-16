Aydın’da 300 kiloluk esnaf kalp krizine yenildi: Cenazesi asansörlü araçla indirildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kuaför toptancılığı yapan ilçenin sevilen esnaflarından Barış Yıldırım (50), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki Yıldırım'ın cenazesi, evinin ikinci katından asansörlü araçla penceresi sökülerek indirildi.

Olay, sabah saatlerinde Aydoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Evinde fenalaşan Yıldırım için sağlık ekipleri çağrıldı. İlk müdahalede kalp krizi geçirdiği anlaşılan Yıldırım, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Bir süre önce tüp mide ameliyatı olduğu öğrenilen Yıldırım'ın ani ölümü, yakınlarını ve arkadaşlarını yasa boğdu.

Yıldırım'ın cenazesi tabuta konulmadan araçla Nazilli Merkez Koca Camii'ne getirildi. Musalla taşına konulmadan kılınan cenaze namazının ardından, camiye getirildiği araçla Eğriboyun Mezarlığı'na götürülerek sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenazeye Yıldırım'ın ailesi, esnaf arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.