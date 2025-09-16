PODCAST CANLI YAYIN

Aydın’da 300 kiloluk esnaf kalp krizine yenildi: Cenazesi asansörlü araçla indirildi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde kalp krizi sonucu yaşamını yitiren sevilen esnaf Barış Yıldırım’ın cenazesi, ağırlığı nedeniyle asansörlü araçla evinden indirilerek tabutsuz şekilde kılınıp defnedildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kuaför toptancılığı yapan ilçenin sevilen esnaflarından Barış Yıldırım (50), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki Yıldırım'ın cenazesi, evinin ikinci katından asansörlü araçla penceresi sökülerek indirildi.

Olay, sabah saatlerinde Aydoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Evinde fenalaşan Yıldırım için sağlık ekipleri çağrıldı. İlk müdahalede kalp krizi geçirdiği anlaşılan Yıldırım, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Bir süre önce tüp mide ameliyatı olduğu öğrenilen Yıldırım'ın ani ölümü, yakınlarını ve arkadaşlarını yasa boğdu.

Yıldırım'ın cenazesi tabuta konulmadan araçla Nazilli Merkez Koca Camii'ne getirildi. Musalla taşına konulmadan kılınan cenaze namazının ardından, camiye getirildiği araçla Eğriboyun Mezarlığı'na götürülerek sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenazeye Yıldırım'ın ailesi, esnaf arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bunlar da Var

Diyarbakır’da hafif ticari araç devrildi: 15 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti
Diyarbakır’da hafif ticari araç devrildi: 15 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan'dan Katar'da tarihi açıklama: İsrail'i durduracak güce sahibiz!
Başkan Erdoğan'dan Katar'da tarihi açıklama: İsrail'i durduracak güce sahibiz!
Sakarya’da Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: İş insanı Murat Korkmaz ve eşi hayatını kaybetti
Sakarya’da Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: İş insanı Murat Korkmaz ve eşi hayatını kaybetti
Antalya Akseki’de trafik kazası: 8 yaralı
Antalya Akseki’de trafik kazası: 8 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle