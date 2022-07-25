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Aydın Söke'de orman yangını! Metrelerce yükselen alevler geceyi aydınlattı

Aydın Söke'de orman yangını! Metrelerce yükselen alevler geceyi aydınlattı
25.07.2022 23:56

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Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Argavlı Mahallesi'nin üst kesimindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Metrelerce yükselen alevler geceyi aydınlattı.

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Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Argavlı Mahallesi'nin üst kesimindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesiyle bölgeye, Orman İşletme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol almaya çalışan ekipler, havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

Söke Kaymakamı Saadettin Yücel, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Yücel, yaptığı açıklamada, Aydın Valiliğince oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezince, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin yangını söndürmek için seferber olduklarını aktardı. "Yerleşim yerleri ile hayvan ağıllarında tahliyelerin yapıldığını belirten Yücel, "Ne kadar itfaiye, arazöz varsa hepsi seferber olmuş durumda ve müdahaleye devam etmekte." dedi.

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