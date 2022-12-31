Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir döner firmasına ait restoranın mutfak bölümünde gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlama sonucu çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu. Patlamada Karaboğa ailesinden 4 kişi; Neslihan Karaboğa (38) çocukları Lale Nur Karaboğa (11), Gamze Karaboğa (10) ve Cansu Karaboğa (4) hayatını kaybetti. Yürekleri dağlayan tüp patlaması faciası sonrası Neslihan Karaboğa’nın son görüntüsü cep telefonu kameralarına yansıdı. İşte restoranın 2’nci katında kucağında 4 yaşındaki kızı Cansu Karaboğa ile alevlerin arasında kalan annenin yürekleri dağlayan son görüntüsü.