Ayda bebeği kurtaranların Allahu ekber (Allah sonsuz büyüktür) nidalarına tepki gösterdiler

Bugün İzmir'deki tekbirlere karşı tuhaf bir tepki geldi. İYİ Parti Stratejik İletişim Merkezi’nde çalışan Muhammet Güllük, Ayda bebeğin enkazdan 91 saat sonra kurtarıldığı anlarda getirilen tekbirlere, “Ayda Bebeğin başında savaşa gidermiş gibi tekbir getiren bu tipler kim? Bu neyin kafası? İlla dini tabir kullanacaksan ‘Bismillah’ diyeceksin” ifadeleriyle mantık dışı bir tepki gösterdi. İşte Allahu ekber nidalarına nefretini kusanlar...