Bugün İzmir'deki tekbirlere karşı tuhaf bir tepki geldi. İYİ Parti Stratejik İletişim Merkezi’nde çalışan Muhammet Güllük, Ayda bebeğin enkazdan 91 saat sonra kurtarıldığı anlarda getirilen tekbirlere, “Ayda Bebeğin başında savaşa gidermiş gibi tekbir getiren bu tipler kim? Bu neyin kafası? İlla dini tabir kullanacaksan ‘Bismillah’ diyeceksin” ifadeleriyle mantık dışı bir tepki gösterdi. İşte Allahu ekber nidalarına nefretini kusanlar...
Ayda bebeği kurtaranların Allahu ekber (Allah sonsuz büyüktür) nidalarına tepki gösterdiler
- Ayda bebeği kurtaranların Allahu ekber (Allah sonsuz büyüktür) nidalarına tepki gösterdiler
- AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan 'deprem vergileri' açıklaması
- Başkan Erdoğan İzmir'de enkazdan kurtarılan 'Ayda Bebek'in babası Uğur Gezgin ile görüştü
- Başkan Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini duyurdu: Berber, lokanta, sinema ve düğün salonları...
- CHP'li Ekrem İmamoğlu kendisine tepki gösteren Nişantaşı halkından kaçtı!
- Başkan Erdoğan'dan İzmir depremi hakkında yalan söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki!
- Deprem üzerinden algı yapan CHP bu senin eserin! Harabeye dönen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin binası boşaltılıyor
- Son dakika: Başkan Erdoğan koronavirüs aşısıyla ilgili tarih verdi
- SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası önemli mesajlar
- Başkan Erdoğan Viyana'daki saldırıda Avusturyalıları kurtaran Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen ile görüştü
- Gardaş Azerbaycan’dan işgalci Ermenistan'a ağır bombardıman
- SON DAKİKA: Ayda Gezgin ve Elif Perinçek enkazın altında nasıl hayatta kaldı? İşte Türkiye'ye umut olan mucizelerin detayları...