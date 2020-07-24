Ayasofya'da ilk namaz Rus basınına böyle yansıdı! Rusya’da Ayasofya için neler konuşuluyor?

24.07.2020 11:42

86 yıl önce Bakanlar Kurulu’nun kararı ile müzeye çevrilen Ayasofya geçtiğimiz günlerde Danıştay kararı ile tekrar cami statüsüne geçti. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmasıyla kılınacak cuma namazı, dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Peki; Rusya’da Ayasofya için neler konuşuluyor? A Haber muhabiri Agşin Kişiyev, canlı yayında Moskova’dan aktardı. Kişiyev, Rusya'nın bunun Türkiye’nin iç meselesi egemenlik hakları içinde olduğunu gördüğünü belirtti.

86 yıl önce Bakanlar Kurulu'nun kararı ile müzeye çevrilen Ayasofya geçtiğimiz günlerde Danıştay kararı ile tekrar cami statüsüne geçti. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmasıyla kılınacak cuma namazı, dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Peki; Rusya'da Ayasofya için neler konuşuluyor? A Haber muhabiri Agşin Kişiyev, canlı yayında Moskova'dan aktardı. Kişiyev, Rusya'nın bunun Türkiye'nin iç meselesi egemenlik hakları içinde olduğunu gördüğünü belirtti.