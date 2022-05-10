Ayasofya-i Kebir Camii'nde 'su haznesinin kapağı kırıldı' iddialarına ilişkin İstanbul Valiliği'nden açıklama

Ayasofya-i Kebir Camii'nin iç giriş kapısının yanında bulunan tarihi su haznesinin kırık kapağının içine ve yanına bazı kişilerce ayakkabı konulmasına, vatandaşlar sosyal medyadan tepki gösterdi.

İstanbul Valiliği Kültür ve Turizm Müdürlüğü, konuya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.





"BUGÜNKÜ MEVCUT DURUMU YANSITMIYOR"

Haberde yer alan fotoğrafın geçmişte çekildiğinin altının çizildiği açıklamada, iddiaların gerçek dışı olduğu belirtilerek "Söz konusu fotoğraf bugünkü mevcut durumu yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi.







"DAHA ÖNCEDEN ONARILAN, GEÇMİŞ DÖNEMLERDE EKLENMİŞ BİR PARÇA"

Su haznesi olarak adlandırılan parçanın Osmanlı döneminden kalma bir mermer küp olduğunu ifade eden İstanbul Valiliği Kültür ve Turizm Müdürlüğü, söz konusu fotoğraflarda görülen delikli ek parçanın geçmiş dönemde de bir onarımı olduğunu açıklayarak "Adı geçen haber ve sosyal medya mecralarında bulunan fotoğraflarda görülenen delikli ek parça orijinal olmayan ve geçmiş dönemlerde eklenmiş bir parçadır" detayına dikkat çekti.





İşte İstanbul Valiliği Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden yapılan o açıklama;



