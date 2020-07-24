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Ayasofya Camii kubbelerinde sela sesleri! Ulu mabedin sessizliği sona erdi...

Ayasofya Camii kubbelerinde sela sesleri! Ulu mabedin sessizliği sona erdi...
24.07.2020 13:19

Milyonlarca müslümanın heyecanla beklediği tarihi an geldi çattı. 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya'da bugün ilk cuma namazı kılınıyor. Ayasofya Camii'nde sela sesleri kubbelerden yükseldi. Ulu mabedin sessizliği sona erdi. İşte o tarihi anlar....


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