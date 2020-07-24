Milyonlarca müslümanın heyecanla beklediği tarihi an geldi çattı. 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya'da bugün ilk cuma namazı kılınıyor. Ayasofya Camii'nde sela sesleri kubbelerden yükseldi. Ulu mabedin sessizliği sona erdi. İşte o tarihi anlar....
Ayasofya Camii kubbelerinde sela sesleri! Ulu mabedin sessizliği sona erdi...
24.07.2020 13:19
- Ayasofya Camii kubbelerinde sela sesleri! Ulu mabedin sessizliği sona erdi...
- Başkan Erdoğan, Ayasofya Camii'nde cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okudu
- Sokak röportajıyla sosyal medyada gündem konusu olmuştu! Ezber bozan genç Ayasofya Camii’nde
- Ayasofya'nın ibadete açılışını vatandaşlar büyük sevinçle karşıladı: Bu Osmanlı'nın dirilişidir
- Başkan Erdoğan Ayasofya Camii'nde
- İstanbul'da tarihi gün! Ayasofya'ya giden vatandaşlar Hz. Muhammed'in Mekke'ye girerken okuduğu tekbiri okudu
- Başkan Erdoğan, Ayasofya'daki ilk 'Cuma namazı' için yola çıktı
- Ayasofya Camii girişleri son dakika durduruldu! Namaz kılma alanları tamamen doldu
- Ayasofya'da ilk namaz Rus basınına böyle yansıdı! Rusya’da Ayasofya için neler konuşuluyor?
- İşte Ayasofya'da kılınacak namazda Başkan Erdoğan'ın yanında saf tutacak kişi!
- 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii anısına gümüş ve bronz para bastırıldı
- Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz öncesi Kur'an-ı Kerim tilaveti