Ayasofya Camii girişleri son dakika durduruldu! Namaz kılma alanları tamamen doldu

24.07.2020 11:47

İstanbul Valiliği Ayasofya Camii girişleri son dakika durdu mu? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 'Namaz kılma alanlarımızın tamamı doldu' şeklinde açıklama yaptı. Bu bağlamda Ayasofya Camii'ne girişler durduruldu. Ayasofya Camii İstanbul'un Fatih ilçesindedir. Sultanahmet'te yer alır. Sultanahmet'e ya da Ayasofya'ya gitmek tramvay, vapur ya da otobüsü kullanabilirsiniz.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra cuma namazı idrak edilecek.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Değerli Misafirlerimiz, Ayasofya Camii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarımızın tamamı doldu." duyurusunu yaptı.

Yerlikaya, Twitter'dan, "Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu. Sabır ve anlayışla birbirimize yardımcı olalım. Ayasofya Camiimiz ibadetiniz için sabaha kadar açık olacak." mesajını paylaştı.