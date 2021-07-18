Avusturya’da sele kapılan Türk çift Salih ve Ayşe Karaaslan'ı komşuları Alexander Eisenmann kurtardı! İşte o anlar

Sel felaketi Almanya'dan sonra Avusturya'yı da vurdu. Avusturya’nın Almanya sınırında yer alan Salzburg eyaletine bağlı Hallein kasabasında sağanağın yol açtığı sele kapılan Salih ve Ayşe Karaaslan çiftini, Avusturyalı komşuları Alexander Eisenmann kurtardı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk çifti kurtaran Avusturyalı Alexander Eisenmann ile telefonda görüşerek, ortaya koyduğu cesaret için kendisine teşekkür etti.