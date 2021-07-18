Haberler Video Haber Videoları <a href="/index/avusturya?type=2" class="">Avusturya</a>’da sele kapılan Türk çift Salih ve Ayşe Karaaslan'ı komşuları <a href="/index/alexander-eisenmann?type=2" class="">Alexander Eisenmann</a> kurtardı! İşte o anlar

Avusturya’da sele kapılan Türk çift Salih ve Ayşe Karaaslan'ı komşuları Alexander Eisenmann kurtardı! İşte o anlar

Avusturya’da sele kapılan Türk çift Salih ve Ayşe Karaaslan'ı komşuları Alexander Eisenmann kurtardı! İşte o anlar
18.07.2021 22:13
Ana Sayfa 00:12
Murat Övüç'ün oğlundan bir...
Ana Sayfa 02:16
Magandalar restorana gelip...
Ana Sayfa 01:16
İstanbul'da tekneyle açılan 1...
Ana Sayfa 05:00
Şüpheli ölüm! Taksi durağı...
Ana Sayfa 00:18
Fadik Sevin Atasoy ve Cüneyt...
Ana Sayfa 00:23
büyükbaş kurbanlık ekiplere...
Ana Sayfa 00:14
Selin Yeninci tatilden...
Ana Sayfa 01:30
Bağcılar’da meydan dayağı...
Ana Sayfa 02:12
Beşiktaş, Rosier ile anlaştı!
Ana Sayfa 00:33
Survivor Sahra estetik...
Ana Sayfa 00:10
Vedat Muriqi’yi eleştiren...
Ana Sayfa 11:12
Hande Yener’den kanser...

Sel felaketi Almanya'dan sonra Avusturya'yı da vurdu. Avusturya’nın Almanya sınırında yer alan Salzburg eyaletine bağlı Hallein kasabasında sağanağın yol açtığı sele kapılan Salih ve Ayşe Karaaslan çiftini, Avusturyalı komşuları Alexander Eisenmann kurtardı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk çifti kurtaran Avusturyalı Alexander Eisenmann ile telefonda görüşerek, ortaya koyduğu cesaret için kendisine teşekkür etti.


Sel felaketi Almanya'dan sonra Avusturya'yı da vurdu. Avusturya'nın Almanya sınırında yer alan Salzburg eyaletine bağlı Hallein kasabasında sağanağın yol açtığı sele kapılan Salih ve Ayşe Karaaslan çiftini, Avusturyalı komşuları Alexander Eisenmann kurtardı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk çifti kurtaran Avusturyalı Alexander Eisenmann ile telefonda görüşerek, ortaya koyduğu cesaret için kendisine teşekkür etti.
Haber Videoları