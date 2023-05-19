Avrupa'daki HDPKK'lılardan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı: Özgür Kürdistan için kazanacağız... Terör elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük...

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDPKK'dan 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2. tur için açık açık destek gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen seçimde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.52 oranında oy aldı.

Seçimler 50+1 kuralından ötürü ikinci tura kaldı. Millet 28 Mayıs'ta bir kez daha sandığa giderek iradesini sandığa yansıtacak.

KILIÇDAROĞLU MİLLİYETÇİ POZLAR KESSE DE GERÇEK ORTADA

Kılıçdaroğlu benimsediği ikiyüzlü siyaseti sandıkta fark yemesinin ardından bir kez daha gün yüzüne çıktı. İlk tur öncesi HDPKK ile masaya oturan, Kandil'den gelen destek açıklamalarına ses çıkarmayan, FETÖ'cülere KHK sözü veren Kemal Kılıçdaroğlu yaşadığı Atatürk portesinin önüne geçrerek çektiği bir video ile milliyetçi tabandan oy alabilmek için adeta kıvrandı ancak gerçek bir kez daha ortaya çıktı.

AVRUPA'DAKİ HDPKK'LILARDAN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK

HDPKK'nın Avrupa Seçim Koordinasyonu adına açıklama yapan isimler açık açık Kılıçdaroğlu'na destek istedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı skandal ifadelerle suçlayan HDPKK'lılar, terörelebaşı Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü için Kılıçdaroğlu'na oy istedi.

KCDK-E Eş Başkanı Fatoş Aksungur, AK Parti ve MHP'nin seçimi kazanamadığını iddia ederek Başkan Erdoğan'ı diktatör ilan etti. Aksungur, "Tam tersi hile ile baskı ile Erdoğan tekrar diktatör olamamıştır. Bu da Kürt halkının iradesi ile gerçekleşmiştir. Kürdistan halkı Türkiye halkına da demokrasi dersi vermiştir." şeklinde bölücü ifadeler kullandı.

"ÖNÜMÜZDE İKİNCİ TUR SEÇİMLERİ VAR"

HDPKK'lı Zübeyde Zümrüt ise kürtçe yaptığı açıklamada, "21 yıllık iktidara kürt halkı ve dostları gerçekleşen seçimlere sandıkta en büyük cevabı verdi. Önümüzde ikinci tur seçimleri var. İkinci turda 20 Mayıs'tan 24 Mayıs'a kadar Avrupa'da oy kullanma işlemleri gerçekleşecek. Avrupa'daki oy kullanımına birinci turdan daha fazla çalışarak yaklaşmamız gerekiyor." dedi.

HDPKK'nın Almanya'daki uzantısı KON-MED Eşbaşkanı Engin Sever ise skandal ifadeler kullandı.

Terör elebaşı Abdullah Öcalan'ın ve sözde Kürdistan'ın özgürlüğü için kazanacaklarını iddia eden Sever, "Kazanacağız. Bunun başka bir alternatifi yok. Özgür yaşam için kazanacağız. Özgür önderlik için kazanacağız. Özgür gerilla için kazanacağız. Özgür Kürdistan için kazanacağız." ifadeleriyle Erdoğan'a karşı sandığa gidilmesi çağrısı yaptı.

Huri Karayel ise Avrupa'daki destekçilerine sandığa gitme çağrısı yaptı.