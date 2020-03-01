Avrupa panikte! Mülteciler akın akın gidiyor 01.03.2020 19:25

Türkiye'nin mültecilerin Avrupa'ya ulaşması için sınır kapılarını açma kararının ardından Avrupa'da panik başladı. Avrupa'ya gitmek isteyen binlerce Avrupa'nın sınır kapılarını kapatmasının ardından başka noktalardan da şansını deniyor. Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden Yunanistan'a oradan da Avrupa ülkelerine gitmek isteyen mültecilerin arasında başarılı olabilenlerin sayısı 100'binin üzerinde çıktı. Avrupa başkentlerinde durdurulamayan mülteci akını karşısında büyük endişe hakimken, kısa süre içerisinde Avrupa'nın birçok başkentinde binlerce mülteci olacağı öngörülüyor. İşte mültecilerin geçiş görüntüleri...