İçişleri Bakanlığının, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde dün alınan kararlar doğrultusunda hazırladığı Kovid-19 ile mücadelede uygulanacak tedbirlere ilişkin yeni genelgede alışveriş merkezleri içindeki kafe ve restoranlara ilişkin kararlar da yer aldı. Peki, AVM’lerdeki kafe ve restoranlar da kapalı mı olacak? AVM’lerde paket servise dahil mi? İşte İçişleri Bakanlığı genelgesi...

İçişleri Bakanlığı'nın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde dün alınan kararlar doğrultusunda hazırladığı Kovid-19 ile mücadelede uygulanacak tedbirlere ilişkin yeni genelgede alışveriş merkezleri içindeki kafe ve restoranlara ilişkin kararlar da yer aldı. Genelgede, restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerlerinin 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabileceği, bu iş yerleri ile online yemek sipariş firmalarının saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebileceği belirtildi.

AVM'lerdeki kafe ve restoranlar da kapalı mı olacak? AVM'lerde paket servise dahil mi?

Alışveriş merkezi (AVM) içindeki kafe, restoran ve lokantalar da İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) genelgesi kapsamında, 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" şeklinde hizmet verecek. Tedbirler kapsamında AVM'lerde yemek için kullanılan masalardaki oturma düzenleri de kaldırılacak. Genelge uyarınca AVM'ler, saat 20.00 itibarıyla kapanacağından bu iş yerleri de faaliyetlerini aynı saatte sonlandıracak.