Haberler Video Haber Videoları AVM’lerdeki kafe ve restoranlar da kapalı mı olacak? AVM’lerde paket servise dahil mi?

AVM’lerdeki kafe ve restoranlar da kapalı mı olacak? AVM’lerde paket servise dahil mi?

AVM’lerdeki kafe ve restoranlar da kapalı mı olacak? AVM’lerde paket servise dahil mi?
20.11.2020 09:42
Ana Sayfa 00:19
Merkez Bankası'ndan swap faizi...
Ana Sayfa 01:39
30 bin öğrenciye daha teslim...
Ana Sayfa 01:03
Ermeni generalden itiraf
Ana Sayfa 01:22
Papa'nın sosyal medya beğeni...
Ana Sayfa 01:01
Çin'den ABD'ye füzeli gözdağı!
Ana Sayfa 00:34
Meğer Masterchef Özgül ve...
Ana Sayfa 00:40
Borsa İstanbul'da yeni rekor!
Ana Sayfa 00:24
Eskişehir'de DEAŞ operasyonu:...
Ana Sayfa 00:45
Akın Akınözü diziden ayrılıyor...
Ana Sayfa 02:10
''PKK'nın defteri önümüzdeki...
Ana Sayfa 00:27
Bakan Koca'dan evde kalın...
Ana Sayfa 00:58
Alaattin Çakıcı hakkında flaş...

İçişleri Bakanlığının, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde dün alınan kararlar doğrultusunda hazırladığı Kovid-19 ile mücadelede uygulanacak tedbirlere ilişkin yeni genelgede alışveriş merkezleri içindeki kafe ve restoranlara ilişkin kararlar da yer aldı. Peki, AVM’lerdeki kafe ve restoranlar da kapalı mı olacak? AVM’lerde paket servise dahil mi? İşte İçişleri Bakanlığı genelgesi...


İçişleri Bakanlığı'nın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde dün alınan kararlar doğrultusunda hazırladığı Kovid-19 ile mücadelede uygulanacak tedbirlere ilişkin yeni genelgede alışveriş merkezleri içindeki kafe ve restoranlara ilişkin kararlar da yer aldı. Genelgede, restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerlerinin 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabileceği, bu iş yerleri ile online yemek sipariş firmalarının saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebileceği belirtildi.

AVM'lerdeki kafe ve restoranlar da kapalı mı olacak? AVM'lerde paket servise dahil mi?

Alışveriş merkezi (AVM) içindeki kafe, restoran ve lokantalar da İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) genelgesi kapsamında, 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" şeklinde hizmet verecek. Tedbirler kapsamında AVM'lerde yemek için kullanılan masalardaki oturma düzenleri de kaldırılacak. Genelge uyarınca AVM'ler, saat 20.00 itibarıyla kapanacağından bu iş yerleri de faaliyetlerini aynı saatte sonlandıracak.

Haber Videoları