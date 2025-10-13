PODCAST CANLI YAYIN
AVM’de ‘ne bakıyorsun’ kavgası Sandalyeler havada uçuştu!

Ankara’nın Etimesgut ilçesindeki bir AVM’de iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Sandalyelerin havada uçuştuğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde dün akşam saatlerinde gergin anlar yaşandı. AVM'nin yemek katında oturan iki grup arasında, iddiaya göre "Ne bakıyorsun?" tartışması çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine sandalye fırlatırken, çevredeki vatandaşlar panik içinde uzaklaştı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Polis ekipleri kavgayı ayırdı
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırarak bölgeden uzaklaştırdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

