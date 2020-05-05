AVM ve kuaförlerin mesai saatleri değişiyor! Türkiye'de normalleşme süreci nasıl işleyecek?

05.05.2020 14:10

Türkiye, ilk olarak Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında bazı önlemler almıştı. Bu önlemlerin başında AVM, kuaför ve restoranların kapatılması gelmişti. Sağlık Bakanlığı’nın büyük başarısı ile koronavirüs vakalarında azalma görüldü. Söz konusu gelişmenin ardından Başkan Erdoğan, normal hayata geçiş planını açıkladı. Peki AVM'ler, kuaförlerin yeni çalışma şartları nasıl olacak? Mevsimlik tarım işçilerinin durumu ne olacak? Spor müsabakaları başlayacak mı? İşte detaylar….

Türkiye, ilk olarak Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında bazı önlemler almıştı. Bu önlemlerin başında AVM, kuaför ve restoranların kapatılması gelmişti. Sağlık Bakanlığı'nın büyük başarısı ile koronavirüs vakalarında azalma görüldü. Söz konusu gelişmenin ardından Başkan Erdoğan, normal hayata geçiş planını açıkladı. Peki AVM'ler, kuaförlerin yeni çalışma şartları nasıl olacak? Mevsimlik tarım işçilerinin durumu ne olacak? Spor müsabakaları başlayacak mı? İşte detaylar….

ÖĞLEDEN SONRA KRİTİK TOPLANTI

Öğleden sonra İçişleri, Sağlık ve Ticaret Bakanları'nın bürokratları bir araya gelecek. Ve çalışma saatlerinden, randevu sistemine kadar detayları görüşecekler. Mesela ortak kullanılacak metaryellerle ilgili nasıl bir düzenleme olacak? Çok detaylı bir çalışmanın yapılması bekleniyor. AVM'lerde ve kuaförlerde Bilim Kurulu'nun da tavsiyeleri doğrultusunda yeni bir mesai saati belirlenecek. Tıpkı marketlerin yeni normali gibi bir süreç yaşanacak.

CNN'de yer alan habere göre, detaylar belli olduktan sonra İçişleri Bakanlığı tarafından usul ve esasların detaylandırıldığı bir genelge göreceğiz. Açılış-kapanış saatleri, hijyen koşulları belirtilecek.

MASKE SATIŞINA İZİN ÇIKTI AMA NEREDE SATILACAK?

Edinilen bilgilere göre maske satışı ilk olarak eczanelerde gerçekleşecek. Bunun yanı sıra marketlerde de artık maske satılabilecek. Marketlerin dışında bir çok yerde de artık maske satışı yapılabilecek. İnternet üzerinden de yine maske alımı yapılabilecek. Maske satışında bir fiyat üst limit olacak. Devletin de dağıtımının devam edeceği belirtiliyor. Maske satışı ne zaman başlar sorusuna gelirsek, bugün yarın hem satış günü hem de fiyatıyla ilgili belirlemelerin tamamlanacağını tahmin ediyoruz.

TURİZMLE İLGİLİ BİR TAKVİM VAR MI?

Edinilen bilgilere göre Turizm Bakanlığı önümüzdeki 3 gün içinde sertifikasyon ve eylem planıyla ilgili bir plan açıklayacak. Haziran ayı itibarıyla turizmin başlaması planlanıyor. İlk aşamada oteller açılmayacak. Bir kademeli geçiş olacak. Belirlenen sertifikasyona uyan oteller tamamen değil kısmen açılmış olacak. ortak alanlarda sosyal mesafe kuralları, maske takılması, açık büfenin cam alanla çevrilmesi gibi yeni normaller bu hafta belli olacak.

MEVSİMLİK İŞÇİLERİN DURUMU?

Sağlık Bakanlığı mevsimlik işçilerle ilgili alınan tedbirlerin güncellendiğini duyurdu. Mesela seyahatleri öncesinde kovid-19 testleri yapılacak. Ateşi ölçülecek. Geldikleri ile çadırları kurma sorumluluğu işçi ve işverende olacak ama sonrasındaki hijyeni tarım il müdürlükleri, AFAD ve Valilikler birlikte sağlayacaklar. Suyu valilikler, banyoyu ise AFAD temin edecek.

SPOR MÜSABAKALARI BAŞLAYACAK MI?

Spor müsabakalarının Haziran ayının ikinci haftasında başlamasını bekleyeceğiz. Konuştuğum kaynaklar; şu an kaldırılan tedbirlerin sonuçlarını görmek gerekecek. Vaka sayısında bir artış olursa var olan esnemelerde de geri adım atılabilir.