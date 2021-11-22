Avcılar'daki intihar cinayet çıktı: Hem beni hem oğlumu öldürecekti

İstanbul Avcılar’da bir evde çıkan yangın ihbarı üzerine giden ekipler evde silahla vurulmuş halde 37 yaşındaki Hasan Akay’ın cesedini buldu. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Akay’ın eşi Merve Betül Akay’ı gözaltına aldı. Gözaltına alınan kadın eşinin olay günü eve tiner döküp evi yaktığını silahı alıp kendisini ve oğlunu öldürmeye çalıştığını söyledi. Yıllarca eşinden şiddet gördüğünü aktaran Akay, ”Alkollüydü, seni nerenden vurayım diye üzerime yürüdü. İlk kez şiddete karşılık verdim boğuşma oldu silah patladı. Oğlumu alıp balkona çıktım komşular bizi kurtardı” dediği öne sürüldü.