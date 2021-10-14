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Avcılar'da silahlı çatışma çıktı! Dur ihtarı yapan polise ateş açtılar

Avcılar'da silahlı çatışma çıktı! Dur ihtarı yapan polise ateş açtılar
14.10.2021 06:28
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Son dakika haberi... İstanbul Avcılar'da çatışma çıktı. Avcılar'da uygulama yapan polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli şahıslar polise ateş açtı. Yaşanan olayda bir polis memuru bacağından yaralandı.

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Olay, saat 21.00 sıralarında Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, uygulama yapan polis ekipleri, şüpheli bir aracı durdurmak istedi.

Dur, ihtarına uymayan araçtaki şüpheliler ise polise ateş açarak kaçmaya başladı. Kaçan şüphelilerin tabancayla ateş etmesi sonucu bir polis memuru sol bacağından vurularak yaralandı.

Yaralı polis memuru ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçan şüpheliler, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kısa sürede yaptıkları çalışma sonucu yakalandı.

Yakalanarak gözaltına alınan şahıslar emniyete götürüldü.

ŞAHISLARIN KAÇIŞ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Polis ekiplerinden otomobil ile kaçan şüphelilerin o anları çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde şüphelilerin, caddeye hızla girdikleri görülüyor.

Polis ekiplerinin geldiğini gören şüpheliler geri gelerek kaçmaya çalışıyor. Kaçan şüphelileri etkisiz hale getirmek isteyen polis ekipleri, otomobili durdurmaya çalışıyor. Şüpheliler, daha sonra tekrar kaçmaya başlıyor.

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