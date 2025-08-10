Son Dakika
Avcılar’da otoparka kurşun yağmuru: 17 el ateş açtılar

Avcılar’da otomobille gelen saldırganlar, bir otoparka 17 el ateş açtı. Kurşunlar yakındaki kafeye de isabet etti.

Avcılar'da kimliği belirsiz kişiler, gece saatlerinde bir otoparka 17 el ateş açtı. Kurşunlardan bazıları yakındaki kafeye de isabet etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, dün gece 23.00 sıralarında Merkez Mahallesi Fatih Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, otomobille gelen saldırganlar, bir otoparkın önünde durarak tabancayla kurşun yağdırdı. Mermilerden bazıları çevredeki bir kafenin camlarına isabet etti.

Saldırganlar, silahlı saldırının ardından olay yerinden hızla kaçtı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, bölgede 17 adet boş kovan tespit etti. Yapılan incelemede, aynı otoparkın geçtiğimiz aylarda da kurşunlandığı öğrenildi.

Polis, saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

