Haberler Haber Videoları Avcılar'da eşini döven adama meydan dayağı: Aile meselesi karışmayın

Avcılar'da eşini döven adama meydan dayağı: Aile meselesi karışmayın

Avcılar'da eşini döven adama meydan dayağı: Aile meselesi karışmayın
24.10.2021 10:39
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İstanbul Avcılar'da eşine şiddet uyguladığı iddia edilen kişiyi, eşinin ağabeyleri tekme tokat dakikalarca dövdü. Yaşananlar ise çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Tarafların şiyayetçi olmadığı öğrenildi.

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İstanbul Avcılar'da eşine şiddet uyguladığı iddia edilen kişiyi, eşinin ağabeyleri tekme tokat dakikalarca dövdü.


KADIN AĞABEYLERİNE HABER VERDİ


Olay, perşembe akşam saatlerinde Avcılar Tahtakale Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre kocasının saldırısına uğrayan kadın ağabeylerine haber verdi.

MEYDAN DAYAĞI
Çiftin bulunduğu kafeye gelen kadının ağabeyleri dakikalarca şiddet uyguladığı öne sürülen kişiyi dövdü. Dayak kafe dışında da sürdü. Sandalyelerin havada uçuştuğu olayda, çevredekiler müdahale etmek istedi.

O sırada bir kişi "Aile meselesi karışmayın" diye bağırarak müdahale etmek isteyenlere engel oldu.


TARAFLAR ŞİKAYETÇİ OLMADI
Yaşananlar ise çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Tarafların şiyayetçi olmadığı öğrenildi.

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