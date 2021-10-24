Avcılar'da eşini döven adama meydan dayağı: Aile meselesi karışmayın

İstanbul Avcılar'da eşine şiddet uyguladığı iddia edilen kişiyi, eşinin ağabeyleri tekme tokat dakikalarca dövdü.



KADIN AĞABEYLERİNE HABER VERDİ



Olay, perşembe akşam saatlerinde Avcılar Tahtakale Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre kocasının saldırısına uğrayan kadın ağabeylerine haber verdi.

MEYDAN DAYAĞI

Çiftin bulunduğu kafeye gelen kadının ağabeyleri dakikalarca şiddet uyguladığı öne sürülen kişiyi dövdü. Dayak kafe dışında da sürdü. Sandalyelerin havada uçuştuğu olayda, çevredekiler müdahale etmek istedi.

O sırada bir kişi "Aile meselesi karışmayın" diye bağırarak müdahale etmek isteyenlere engel oldu.



TARAFLAR ŞİKAYETÇİ OLMADI

Yaşananlar ise çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Tarafların şiyayetçi olmadığı öğrenildi.