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Avcılar'da 3 kişinin yaralandığı bıçaklı yol verme kavgası kamerada
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Avcılar'da 3 kişinin yaralandığı bıçaklı yol verme kavgası kamerada

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024, 20:25 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2024, 20:25

Avcılar'da, motosikletliyle otomobil sürücü arasında çıkan bıçaklı yol verme kavgasında 3 kişi yaralanırken, olay anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde, araç sürücüsü E.G ile motosikletli A.Ş. arasında yol verme nedeniyle tartışma başladı.
Tartışmanın büyümesiyle otomobil sürücüsü E.G. ve yanındaki A.G. ile motosikletli A.Ş. kavgaya tutuştu.
Tarafların birbirine bıçak çektiği kavgada 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık görevlileri, kavgada yaralananları hastaneye kaldırdı.
Öte yandan bıçaklı yol verme kavgası bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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